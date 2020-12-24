مكافحة كورونا: لن نضيف هذا الدواء لبروتكول العلاج المصري

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 01:45 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور حسام حسني، رئيس لجنة مكافحة الكورونا التابعة لوزارة الصحة، إن "التامفيلو" ليس دواء لفيروس كورونا، وإنما لعلاج الإنفلونزا، ولم يثبت علميا أنه فعال في علاج الكورونا.

وأشار "حسني"، خلال المؤتمر الصحفي بشأن جهود اللجنة العلمية في إصدار بروتكولات علاج كورونا، اليوم الخميس، إلى أنه لن يتم إضافة "التامفيلو" لبروتكول العلاج المصري، مؤكدا أنه لا يوجد دواء داخل البروتكول المصري تم إضافته للبروتكول إلا بعد التأكد من فاعليته. 

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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