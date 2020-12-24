مكافحة كورونا: لن نضيف هذا الدواء لبروتكول العلاج المصري

قال الدكتور حسام حسني، رئيس لجنة مكافحة الكورونا التابعة لوزارة الصحة، إن "التامفيلو" ليس دواء لفيروس كورونا، وإنما لعلاج الإنفلونزا، ولم يثبت علميا أنه فعال في علاج الكورونا.





وأشار "حسني"، خلال المؤتمر الصحفي بشأن جهود اللجنة العلمية في إصدار بروتكولات علاج كورونا، اليوم الخميس، إلى أنه لن يتم إضافة "التامفيلو" لبروتكول العلاج المصري، مؤكدا أنه لا يوجد دواء داخل البروتكول المصري تم إضافته للبروتكول إلا بعد التأكد من فاعليته.



