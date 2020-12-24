مايا دياب تعلن عن طرح أغنيتها الجديدة "دوب"

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 01:45 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
Advertisements

أعلنت النجمة اللبنانية مايا دياب عن صدور أغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان "دوب" اليوم، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وشاركت مايا دياب الصورة الرسمية للأغنية، مرتدية توب شتوي أنيق مكشوف الكتف والساق، أما من الناحية الجمالية، بدت بخصلات شعرها الانسيابي المنسدلة على كتفيها، ووضعت لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.

وعلقت مايا دياب علي الصورة كاتبة: "دوب صدرت الأن".

يذكر أن آخر أعمال مايا دياب، مسرحية "لوكاندة الأوباش" وتدور أحداثها في إطار كوميدي.

شارك في بطولة المسرحية مجموعة كبيرة من الفنانين منهم حسن الرداد وماجد المصري وحمدي الميرغني وأوس أوس وإنجي علي وأشرف زكي، وعرضت المسرحية خلال فعاليات موسم الرياض.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مايا دياب الفنانة مايا دياب

أخبار تهمك

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

منذ يوم

رضا عبدالعال يفتح النار على نجم الزمالك ويطالب برحيله

منذ حوالي 3 ساعات

رئيس الوزراء يلغي احتفالات رأس السنة.. ويكشف حقيقة الإغلاق الكامل

منذ يوم

الأهلي ينعى المستشار أحمد البكري

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. السبب الحقيقي وراء تأجيل القمة

منذ ساعتين

تفاصيل اجتماع وزير الرياضة مع فرجاني ساسي

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على احتمالية وقوع الأهلي والزمالك في مجموعة واحدة بدوري الأبطال

منذ ساعة و 21 دقيقة

رضا عبد العال يطالب برحيل نجمي الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

صراع ناري بين مانشستر يونايتد وبرشلونة على صفقة الموسم

منذ ساعتين و 31 دقيقة

بمساعدة كهربا.. الأهلي يتحرك لضم مايسترو الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابات كوورنا تتجاوز الـ900 والوفيات تزيد (بيان رسمي)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. إدارة ليفربول تهدد محمد صلاح

منذ حوالي 3 ساعات

بيان عاجل من وزارة المالية بشأن مبادرة " مايغلاش عليك"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وفاة أحمد البكري رئيس نادي الزمالك

منذ أقل من ساعتين

رضا عبد العال يحذر نجم الزمالك من الانتقال الأهلي

منذ ساعتين

الأهلي يستقر على تعديل عقد نجم الفريق

منذ 39 دقيقة

موضوعات متعلقة

لهذا السبب.. مايا دياب تطرد نجلتها من غرفة نومها

أبيض × أبيض.. مايا دياب تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

مايا دياب عبر "إنستجرام" أفكر في تعلم مهارات التزلج

بالتايجر.. مايا دياب تشعل إنستجرام في أحدث ظهور لها

مايا دياب بإطلالة ساحرة عبر "إنستجرام"

مايا دياب تشوق جمهورها بعمل فني جديد لبيروت

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:32 م

عاجل.. السبب الحقيقي وراء تأجيل القمة

عاجل.. وفاة أحمد البكري رئيس نادي الزمالك

12:50 م

رضا عبد العال يحذر نجم الزمالك من الانتقال الأهلي

12:30 م

عاجل.. إدارة ليفربول تهدد محمد صلاح

11:07 ص

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

01:50 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن