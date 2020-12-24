تقارير.. باريس سان جيرمان يقيل توخيل

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 01:28 م
بوابة الفجر
اشرف عبد الناصر
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أكدت تقارير صحفية اليوم الخميس رحيل توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جرمان عن حديقة الأمراء، رغم فوزه في المباراة الأخيرة على ستراسبورج برباعية نظيفة.

وقالت صحيفة بيلد الألمانية، أن رحيل توخيل جاء بسبب هجومه على إدارة باريس سان جيرمان عقب مباراة ستراسبورج.

وأنبئت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية، عن اقتراب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام السابق من تدريب فريق العاصمة الفرنسية باريس خلفا لتوخيل.

واكتسح باريس سان جرمان ضيفه ستراسبورج برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما في إطار الجولة ال17 من منافسات الدوري الإنجليزي، ليرفع رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثالث.

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