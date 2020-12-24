القبض على ساعاتى بحوزته 12 ألف ساعة يد مقلدة بالموسكى

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 01:26 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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ضبطت إدارة مباحث التموين بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة ساعاتى بحوزته 12 ألف ساعة يد مقلدة العلامة التجارية ومجهولة المصدر بمنطقة الموسكى.


تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (المسئول عن محل ساعات كائن بدائرة قسم شرطة الموسكى) لإدارته المحل بدون ترخيص وقيامه بترويج وبيع ساعات يد عقب وضع علامات تجارية منسوبة صدورها لشركات عالمية جميعها مُقلدة غاشًا بذلك جمهور المستهلكين.


وبتفتيش المحل عثر بداخله على 12 ألف و525 ساعة يد مختلفة الأنواع وجميعها مجهولة المصدر دون مستندات.


وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة. 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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