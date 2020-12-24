عاجل.. الأهلي يرفض طلب موسيماني

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 01:00 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين في تصريحات أدلى بها لبرنامج ملعب الصقر أن النادي الاهلي رفض طلب الجنوب افريقي بيتسو موسيماني.

وكانت الساعات القليلة الماضية قد شهدت بحث القلعة الحمراء عن طبيب ليخلف الكتور خالد محمود الذي رحل صوب أهلي جدة السعودي.

وقال عمر ربيع ياسين أن موسيماني قدم للنادي الأهلي طاقم طبي من جنوب افريقيا لكن الإدارة رفضت العرض وأكدت حاجتها لأن يكون الطبيب مصري.

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موسيماني ملعب الصقر الدوري المصري الممتاز الأهلي

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