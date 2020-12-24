مستشار وزيرة الصحة: "إحنا في قلب الموجة الثانية" (فيديو)

قالت الدكتورة نهى عاصم مستشار وزير الصحة للأبحاث، إن مصر أصبحت في قلب الموجة الثانية وهو ما يدعو إلى الحذر، مشيرة إلى أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية تقلل فرص الإصابة بالفيروس المستجد، وهو ما يدفع كل فرد إلى التعامل بمسؤولية مع الوضع وبخاصة إذا كان من بين أفراد أسرهم مصابين بأمراض مزمنة أو إذا كانوا من الأشخاص المعرضين للخطر إذا أصيبوا للمرض بصفة عامة، ولفتت إلى أن ما يتراوح بين 80% و85% من إصابات كورونا لا تظهر عليها الأعراض أو خفيفة جدًا.





وأضافت "عاصم" خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم الخميس، أن فترة حضانة الفيروس تمتد من 3 أيام إلى 15 يومًا، وهي عبارة عن بداية استقبال الجسم للعدوى، أما فترة العزل فيجب أن تستمر لـ10 أيام أو بعد 3 أيام من اختفاء الأعراض.



