عبدالحفيظ: أغلقنا صفحة إفريقيا ونركز على لقاء الاتحاد السكندري

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 01:18 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم، بالنادي الأهلي، الفريق أغلق مؤقتا صفحة إفريقيا عقب الفوز على سونيديب بطل النيجر في عقر داره بهدف دون رد في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا، ويستعد حاليا لمواجهة الاتحاد السكندري في بطولة الدوري المقرر إقامتها يوم ٢٨ ديسمبر الجاري.

وقال عبدالحفيظ إن الجهاز الفني واللاعبين يسعون لمواصلة الانتصارات في بطولة الدوري، عقب الفوز في أول جولتين لاسيما أن الاتحاد السكندري منافس قوي.

وأوضح مدير الكرة بالأهلي أن الفريق كان قد وضع برنامجه مسبقا بالعودة من النيجر عقب المباراة مباشرة؛ استعدادا للقاء الزمالك يوم ٢٨ ديسمبر، وهذا البرنامج لم يتغير، رغم تأجيل لقاء القمة، حيث أن طرف المباراة فقط هو الذي تغير، والأهلي سيخوض مواجهة قوية أمام الاتحاد في نفس اليوم.

واختتم عبدالحفيظ تصريحاته مؤكدا أن لاعبي الأهلي يمتلكون خبرات كبيرة تمكنهم من الفصل بين المواجهات الإفريقية والمحلية، لكن يبقى الهدف الدائم، هو البحث عن الفوز.

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