التصريح بدفن جثة "شادي" غريق النخيل بالإسكندرية

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، التصريح بدفن جثة شادي عبدلله الذي لقي مصرعه غرقا بمياه البحر بشاطئ النخيل بمنطقة العجمي، وتسليم الرفات لأهله من مشرحة كوم الدكة.

وكان الطب الشرعي قد حسم قراره بشأن جثمانه من عدمه، وأكد أن الجثمان لغريق شاطئ النخيل بنسبة 98٪، وأن الطب الشرعي قال كلمته القاطعة مع تحليل DNA الذي لم يجب حينها بشكل قاطع لتدهور أنسجة الجثمان الذي استغرق تحت مياه شاطئ النخيل أسبوعين.





كانت النيابة، أمرت بسرعة استعجال نتائج تحليل البصمة الوراثية الـDNA للجثمان الذي عُثر عليه بشاطئ النخيل في العجمي "دون رأس، وعبارة عن هيكل عظمي"؛ لبيان إن كانت جثة المدعو "شادي عبدالله عثمان زغمار"، 17 سنة، ضحية شاطئ النخيل، من عدمه، وقررت طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وتوقيع الكشف الطبي على الجثة، وأخذ عينة وراثية من أهلية المتوفى، وطلب إجراء تحليل الحمض النووي "DNA"، للتأكد من أن الجثة المستخرجة للشاب الغريق منذ 14 يومًا في مياه البحر بالشاطئ.