بيكهام: جاهز للتوظيف في أي مكان مع الأهلي.. وهدفنا استكمال مسيرة البطولات

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 01:15 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
قال أحمد رمضان بيكهام، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مواجهة سونيديب بطل النيجر التي فاز بها الفريق بهدف دون مقابل، كانت صعبة؛ بسبب أرضية الملعب، وارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب غياب عدد من العناصر المهمة في الأهلي نتيجة الإصابات.

وأوضح أن مباريات الأدوار الأولى من البطولة دائماً ما تشهد مفاجآت عديدة، وهو ما حذر منه الجهاز الفني، الذي أكد ضرورة الخروج بنتيجة إيجابية، وتجنب التعرض للإصابات، وهو ما تحقق بالفعل، ونجح الفريق في إنجاز المهمة المطلوبة خلال المباراة مع انتظار حسم التأهل للدور التالي خلال لقاء العودة بمصر.

وعن مشاركته في مركز الظهير الأيمن ، أكد أنه سعيد للغاية بثقة الجهاز الفني به، والاعتماد عليه في أكثر من مركز، لافتا إلى أنه جاهز للتوظيف في أي مكان في الملعب، وفقا لاحتياجات الفريق.

وأشار بيكهام إلى أن الأهلي يخوض تحديات عديدة خلال الموسم الحالي، سواء في الدوري أو بطولة إفريقيا وكأس العالم للأندية، إلى جانب بطولتي السوبر الإفريقي والمحلي، مؤكدا أن تحقيق الثلاثية التاريخية هذا الموسم يضع مسؤولية كبيرة على الجميع؛ من أجل استكمال مسيرة البطولات.

وأضاف: «الموسم مليء بالارتباطات القوية، وسط ظروف ضغط المباريات والإصابات وفيروس كورونا، ولكننا تعودنا في الأهلي على بذل الجهد من أجل تخطى هذه الصعاب».

وشدد اللاعب على أن جماهير الأهلي هي المحرك الأساسي وراء الفوز بالبطولات في ظل مساندتهم الدائمة للجهاز الفني واللاعبين، خاصة في الأوقات الصعبة متمنيا الفوز بكل الألقاب من أجلهم.

أخبار تهمك

صراع ناري بين مانشستر يونايتد وبرشلونة على صفقة الموسم

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وفاة أحمد البكري رئيس نادي الزمالك

منذ ساعة الا ربع

تفاصيل اجتماع وزير الرياضة مع فرجاني ساسي

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. إدارة ليفربول تهدد محمد صلاح

منذ ساعتين و 29 دقيقة

رضا عبدالعال يفتح النار على نجم الزمالك ويطالب برحيله

منذ ساعتين و 5 دقيقة

رئيس الوزراء يلغي احتفالات رأس السنة.. ويكشف حقيقة الإغلاق الكامل

منذ يوم

بيان عاجل من وزارة المالية بشأن مبادرة " مايغلاش عليك"

منذ حوالي 4 ساعات

رضا عبد العال يحذر نجم الزمالك من الانتقال الأهلي

منذ ساعة

بمساعدة كهربا.. الأهلي يتحرك لضم مايسترو الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على احتمالية وقوع الأهلي والزمالك في مجموعة واحدة بدوري الأبطال

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. السبب الحقيقي وراء تأجيل القمة

منذ ساعة

الأهلي ينعى المستشار أحمد البكري

منذ نصف ساعة

عاجل.. إصابات كوورنا تتجاوز الـ900 والوفيات تزيد (بيان رسمي)

منذ حوالي 13 ساعة

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

منذ يوم

وزير التربية يفجر مفاجأة حول رسوم الثانوية العامة

منذ يومين

رضا عبد العال يطالب برحيل نجمي الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:32 م

عاجل.. السبب الحقيقي وراء تأجيل القمة

عاجل.. وفاة أحمد البكري رئيس نادي الزمالك

12:50 م

رضا عبد العال يحذر نجم الزمالك من الانتقال الأهلي

12:30 م

عاجل.. إدارة ليفربول تهدد محمد صلاح

11:07 ص

رضا عبدالعال يفتح النار على نجم الزمالك ويطالب برحيله

11:31 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن