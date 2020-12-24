إصدار مذكرة إيداع في السجن بحق رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 01:11 م
البرلمان التونسي
البرلمان التونسي
وكالات
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الخميس، بإصدار مذكرة إيداع في السجن بحق رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي.

 

وقد حذر الحزب الدستوري الحر بتونس، في وقت سابق، من محاولات ضرب المؤسسات السياسية في البلاد.

 

وقال الحزب الدستوري الحر في تونس، إن حركة النهضة تابعة لمنظمة إرهابية تهدد الدولة التونسية.

 

وأفادت وسائل إعلام تونسية، في وقت سابق، بوقوع خلافات داخل جلسة مجلس النواب التونسي خلال مساءلة راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة ورئيس البرلمان.

 

وكانت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسي، أعلنت عن جمع 80 ألف توقيع مرشحة لتصل أكثر من 100 ألف توقيع قبل نهاية الأسبوع على عريضة شعبية لمطالبة البرلمان بسحب الثقة من رئيسه راشد الغنوشي.

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مذكرة إيداع في السجن تونس الحزب الدستوري البرلمان التونسي

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