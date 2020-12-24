بدر بانون: طموحات الأهلي الحفاظ علي لقب دوري الأبطال

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 01:12 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
أكد بدر بانون، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أن الفوز على فريق سونيديب بطل النيجر كان مهما في مستهل الدفاع عن اللقب الإفريقي، مشيرا إلى أن الفريق عاد من النيجر بمكاسب عديدة، بعدما سجل هدفا، وأهدر العديد من الفرص.

وقال إن لاعبي الفريق المنافس اعتمدوا على القوة في الالتحامات، وكاد أكثر من لاعب في الأهلي يتعرض للإصابة، فضلا عن سوء حالة أرضية الملعب.

وأضاف أن طموحات الأهلي  هي الحفاظ علي لقب دوري الأبطال وحصد النجمة العاشرة، في الوقت الذي تقاتل فيه جميع الفرق لتحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل القارة، وهو ما يزيد من صعوبة المواجهات، لكن التركيز والاجتهاد سلاح اللاعبين لتحقيق الفوز وإسعاد الجماهير.

وأكد بانون أن الأهلي فريق كبير وعريق، ولا يعرف سوى الفوز، وإنه بشكل شخصي يعشق هذا الأمر، ويقاتل من أجل أن يكون في أفضل مستوى، خاصة أن الفريق يضم عناصر مميزة للغاية في ظل وجود منافسة قوية بين جميع اللاعبين.

وألمح إلى أن روح العائلة تحكم علاقة الجميع داخل النادي، وهو ما ساهم في سرعة تأقلمه، مؤكدا أن أسرته التي تقيم معه في القاهرة سعيدة بالحياة في مصر، وهو ما يوفر له حالة من الاستقرار الذي ظهر عليه في المباريات.

وأكمل: «طموحاتي مع الأهلي بلا حدود، وأخطط لتحقيق كل البطولات والإنجازات الممكنة بقميص الفريق، وقد تعودت منذ تواجدي في فريق الرجاء المغربي على المنافسة من أجل الألقاب».

وأضاف اللاعب المغربي أن منظومة الكرة بالأهلي تتميز بالاحترافية الشديدة، والنادي يوفر كل ما يلزم من أجل النجاح وهو ما ظهر مؤخراً بقرار السفر إلى النيجر بطائرة خاصة.

وأشار بانون إلى أن الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني يبذل جهودا كبيرة ويهتم بكافة التفاصيل، وأنه متفائل للغاية بتحقيق المزيد من البطولات خلال الفترة المقبلة، خاصة كأس السوبر الإفريقي والسوبر المصري.

ووجه بانون الشكر إلى جمهور الأهلي، مؤكداً أنه جمهور عظيم ويقف داعما ومساندا للفريق  في كل الأوقات، وأنه ينتظر عودة الجماهير للملاعب، ويتطلع إلى اللعب أمامهم في أقرب فرصة.

أخبار تهمك

بمساعدة كهربا.. الأهلي يتحرك لضم مايسترو الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وفاة أحمد البكري رئيس نادي الزمالك

منذ 43 دقيقة

رئيس الوزراء يلغي احتفالات رأس السنة.. ويكشف حقيقة الإغلاق الكامل

منذ يوم

الأهلي ينعى المستشار أحمد البكري

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. إصابات كوورنا تتجاوز الـ900 والوفيات تزيد (بيان رسمي)

منذ حوالي 13 ساعة

وزير التربية يفجر مفاجأة حول رسوم الثانوية العامة

منذ يومين

صفقة برشلونة الشتوية.. كومان يستهدف منبوذ مورينيو في توتنهام

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السبب الحقيقي وراء تأجيل القمة

منذ ساعة

رضا عبد العال يطالب برحيل نجمي الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من وزارة المالية بشأن مبادرة " مايغلاش عليك"

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل اجتماع وزير الرياضة مع فرجاني ساسي

منذ ساعتين و 31 دقيقة

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

منذ يوم

عاجل.. إدارة ليفربول تهدد محمد صلاح

منذ ساعتين و 26 دقيقة

صراع ناري بين مانشستر يونايتد وبرشلونة على صفقة الموسم

منذ ساعة و نصف

رضا عبد العال يحذر نجم الزمالك من الانتقال الأهلي

منذ ساعة

رضا عبدالعال يفتح النار على نجم الزمالك ويطالب برحيله

منذ ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:32 م

عاجل.. السبب الحقيقي وراء تأجيل القمة

عاجل.. وفاة أحمد البكري رئيس نادي الزمالك

12:50 م

رضا عبد العال يحذر نجم الزمالك من الانتقال الأهلي

12:30 م

عاجل.. إدارة ليفربول تهدد محمد صلاح

11:07 ص

رضا عبدالعال يفتح النار على نجم الزمالك ويطالب برحيله

11:31 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن