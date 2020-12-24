بدر بانون: طموحات الأهلي الحفاظ علي لقب دوري الأبطال

أكد بدر بانون، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أن الفوز على فريق سونيديب بطل النيجر كان مهما في مستهل الدفاع عن اللقب الإفريقي، مشيرا إلى أن الفريق عاد من النيجر بمكاسب عديدة، بعدما سجل هدفا، وأهدر العديد من الفرص.





وقال إن لاعبي الفريق المنافس اعتمدوا على القوة في الالتحامات، وكاد أكثر من لاعب في الأهلي يتعرض للإصابة، فضلا عن سوء حالة أرضية الملعب.





وأضاف أن طموحات الأهلي هي الحفاظ علي لقب دوري الأبطال وحصد النجمة العاشرة، في الوقت الذي تقاتل فيه جميع الفرق لتحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل القارة، وهو ما يزيد من صعوبة المواجهات، لكن التركيز والاجتهاد سلاح اللاعبين لتحقيق الفوز وإسعاد الجماهير.





وأكد بانون أن الأهلي فريق كبير وعريق، ولا يعرف سوى الفوز، وإنه بشكل شخصي يعشق هذا الأمر، ويقاتل من أجل أن يكون في أفضل مستوى، خاصة أن الفريق يضم عناصر مميزة للغاية في ظل وجود منافسة قوية بين جميع اللاعبين.





وألمح إلى أن روح العائلة تحكم علاقة الجميع داخل النادي، وهو ما ساهم في سرعة تأقلمه، مؤكدا أن أسرته التي تقيم معه في القاهرة سعيدة بالحياة في مصر، وهو ما يوفر له حالة من الاستقرار الذي ظهر عليه في المباريات.





وأكمل: «طموحاتي مع الأهلي بلا حدود، وأخطط لتحقيق كل البطولات والإنجازات الممكنة بقميص الفريق، وقد تعودت منذ تواجدي في فريق الرجاء المغربي على المنافسة من أجل الألقاب».





وأضاف اللاعب المغربي أن منظومة الكرة بالأهلي تتميز بالاحترافية الشديدة، والنادي يوفر كل ما يلزم من أجل النجاح وهو ما ظهر مؤخراً بقرار السفر إلى النيجر بطائرة خاصة.





وأشار بانون إلى أن الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني يبذل جهودا كبيرة ويهتم بكافة التفاصيل، وأنه متفائل للغاية بتحقيق المزيد من البطولات خلال الفترة المقبلة، خاصة كأس السوبر الإفريقي والسوبر المصري.





ووجه بانون الشكر إلى جمهور الأهلي، مؤكداً أنه جمهور عظيم ويقف داعما ومساندا للفريق في كل الأوقات، وأنه ينتظر عودة الجماهير للملاعب، ويتطلع إلى اللعب أمامهم في أقرب فرصة.



