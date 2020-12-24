أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 24-12-2020
سجلت اسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس استقرار مع ارتفاع المعروض منها بالأسواق.
وتستعررض بوابة الفجر من خلال التقرير التالي اسعار الخضروات والفاكهة:
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 1.75
و4.25 جنيه، بتراجع 55 قرشا.
البطاطس بين 1.25
و2.75 جنيه.
البصل بين 4 جنيهات
و5.5 جنيه، بزيادة جنيه.
الكوسة بين 2 و4.5
جنيه، بتراجع 50 قرشا.
الفاصوليا بين 2 جنيه
و4 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين
1.5 و3.5 جنيه، بتراجع 25 قرشا.
الفلفل الرومي البلدي
بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي
بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الملوخية بين 2 جنيه
و4 جنيهات.
الخيار البلدي بين 1.5
جنيه و4 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
البرتقال البلدي بين
2.5 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 25 قرشا.
البرتقال السكري بين
2.5 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 25 قرشا.
الليمون البلدي بين 2
جنيه و8 جنيهات.
الرمان بين 3 و5
جنيهات.
الجوافة بين 4 و6
جنيهات.
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