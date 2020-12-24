أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 24-12-2020

سجلت اسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس استقرار مع ارتفاع المعروض منها بالأسواق.





وتستعررض بوابة الفجر من خلال التقرير التالي اسعار الخضروات والفاكهة:













أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.75 و4.25 جنيه، بتراجع 55 قرشا.

البطاطس بين 1.25 و2.75 جنيه.

البصل بين 4 جنيهات و5.5 جنيه، بزيادة جنيه.

الكوسة بين 2 و4.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الفاصوليا بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 25 قرشا.

البرتقال السكري بين 2.5 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 25 قرشا.

الليمون البلدي بين 2 جنيه و8 جنيهات.

الرمان بين 3 و5 جنيهات.

الجوافة بين 4 و6 جنيهات.