أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 24-12-2020

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 12:57 م
بوابة الفجر
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سجلت اسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس استقرار مع ارتفاع المعروض منها بالأسواق.


وتستعررض بوابة الفجر من خلال التقرير التالي اسعار الخضروات والفاكهة:




أسعار الخضروات:

 

الطماطم بين 1.75 و4.25 جنيه، بتراجع 55 قرشا.

 

البطاطس بين 1.25 و2.75 جنيه.

 

البصل بين 4 جنيهات و5.5 جنيه، بزيادة جنيه.

 

الكوسة بين 2 و4.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

 

الفاصوليا بين 2 جنيه و4 جنيهات.

 

الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

 

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

 

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

 

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.

 

الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

 

أسعار الفاكهة:

 

البرتقال البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 25 قرشا.

 

البرتقال السكري بين 2.5 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 25 قرشا.

 

الليمون البلدي بين 2 جنيه و8 جنيهات.

 

الرمان بين 3 و5 جنيهات.

 

الجوافة بين 4 و6 جنيهات.

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الفجر اسعار الفاكهة اسعار الخضروات

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