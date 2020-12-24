الصحة: تدريب 27 ألف عضو من الفرق الطبية على فرز حالات كورونا

قال الدكتور إيهاب كمال، مستشار وزيرة الصحة للتعليم الطبي، إنه تم تدريب 27 ألف عضو من الفرق الطبية منذ شهر سبتمبر وحتى الآن على فرز حالات كورونا.





وأشار "كمال"، خلال المؤتمر الصحفي بشأن جهود اللجنة العلمية في إصدار بروتكولات علاج كورونا، اليوم الخميس، إلى أنه تم تدريب 25 ألف طبيب، منهم 21 ألف طبيب تم تدريبهم عن بعد، إلى جانب تمريض فرق تمريضية عن سبل مكافحة العدوى.



