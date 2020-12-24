تعرف على احتمالية وقوع الأهلي والزمالك في مجموعة واحدة بدوري الأبطال

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 01:10 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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وضع النادي الأهلي قدمًا في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على حساب فريق سونيديب بطل النيجر بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء، على ملعب الأخير في ذهاب دور الـ32 للنسخة الحالية من البطولة القارية.

واقترب الأهلي من اللحاق بغريمه التقليدي الزمالك إلى دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، بعدما تأهل الفارس الأبيض بشكل مباشر عقب انسحاب فريق جازيل بطل تشاد من مواجهته في دور الـ32 بالبطولة القارية، بعد رفض وزير الرياضة التشادي حضور الفريق للقاهرة لملاقاة الفارس الأبيض، ليعتبر الكاف الفريق التشادي منسحبًا من البطولة.

فرص وقوع الأهلي والزمالك في مجموعة واحدة:
أصبح من الوارد وقوع الأهلي والزمالك في مجموعة واحدة حال اكتمال تأهل المارد الأحمر بشكل رسمي إلى مرحلة المجموعات بالنسخة الحالية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويتأهل 16 فريقًا لمرحلة المجموعات بالبطولة القارية يتم توزيعهم على 4 مجموعات، وسيتم وضع 4 أندية أصحاب التصنيف الأول على رؤوس المجموعات حال تأهلهم بشكل رسمي.

ويتصدر الأهلي المصري تصنيف الأندية الإفريقية، ويليه الوداد المغربي والترجي التونسي ومازيمبي الكونغولي على الترتيب، وسيتم وضع الأندية الـ4 على رؤوس المجموعات حال صعودهم للدور التالي، وفي هذه الحالة سيكون من الوارد بنسبة كبيرة وقوع الأهلي والزمالك في مجموعة واحدة.

بينما لا يمكن وقوع الأهلي والزمالك في مجموعة واحدة حال فشل أندية مازيمبي والترجي والوداد في الصعود لدور المجموعات حيث سيتقدم وقتها الفارس الأبيض للتصنيف الأول وسيتواجد على رأس مجموعة مثل الأهلي.

كما أن انتشرت أنباء قوية أن الاتحاد الإفريقي يدرس منع وقوع ناديين من دولة واحدة في مجموعة واحدة بمرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا ولكن لم يعلن عن ذلك بشكل رسمي حتى الآن.

الجدير بالذكر أن قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا ستقام يوم 17 يناير المقبل.

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