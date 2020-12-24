محافظ المنيا يكلف رؤساء المراكز بالاستمرار في تلقي طلبات التصالح

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 01:11 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ان المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية بنطاق المحافظة، مستمرة في استقبال وتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء حتى نهاية شهر ديسمبر الجاري لعام 2020، وذلك عقب موافقة مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على مد فترة التقدم للتصالح على مخالفات البناء، استجابة لمطالب المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم.
أوضح المحافظ، ان هناك تكليفات من القيادة السياسية، بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين الراغبين في سداد جدية التصالح الـ 25%، مشيرًا ال انه تم تخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء الى 50 جنيه للمتر بالقرى بكل الريف المصري، وهو الحد الأدنى، مضيفًا إلى أنه تم تخفيض سعر المتر المسطح لمقابل التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بنطاق المحافظة لثلاث مرات على التوالي في عدد من المناطق بمراكز المحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمراعاة الابعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.

وجه المحافظ، رؤساء المراكز والمراكز التكنولوجية، بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين، وسرعة عمل اللجان الفنية ولجان البت للتصالح في المخالفات، مع توفير أماكن لائقة للمواطنين من كبار السن، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد، واستمرار تنفيذ اعمال الرش والتطهير بصفة دورية ومستمرة.

دعا المحافظ، المواطنين بسرعة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم مع الدولة، تسهيلا لتوصيل كافة المرافق والخدمات للعقارات موضوع التصالح بها، ومؤكدًا ان المراكز التكنولوجية تستقبل كافة الطلبات على مدار الأسبوع وفى أيام العطلات في الفترات الصباحية والمسائية.

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