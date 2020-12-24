جامعة كفر الشيخ تعلن حصد "طلاب من أجل مصر" مقاعد اتحاد طلاب الكليات

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 01:09 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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أعلنت اللجنة العليا لإنتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة كفرالشيخ برئاسة الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، نتائج انتخابات رئيس اتحاد طلاب الجامعة ونائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة، والأمناء والأمناء المساعدين للجان اتحادات طلاب الجامعة بحضور الدكتور رشدي العدوي، منسق عام الأنشطة الطلابية والأستاذ على صبري، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

وأسفرت نتائج الانتخابات عن فوز أعضاء أسرة طلاب من أجل مصر بمقاعد مجلس اتحاد طلاب الجامعة واتحادات الطلاب في كليات الجامعة.

وجاءت نتائج انتخابات اتحاد طلاب جامعة كفرالشيخ بفوز أعضاء أسرة طلاب من أجل مصر ونجاحهم في الحصول على جميع المقاعد بكل كلية من كليات الجامعة الثمان عشر واستطاعوا وبجدارة حصد مجلس اتحاد طلاب الجامعة بأكمله.

وتهدف أسرة طلاب من أجل مصر إلى تكوين مجتمع طلابي قوي ومنظم ومعتدل يساهم في تحقيق التنمية المستدامة 2030م،كما تسعى الى زياده قاعدة ممارسة الانشطة الجامعية ومواجهة أي محاولات للخروج عن المسار الطبيعي.

وأشاد طلاب جامعة كفرالشيخ بأهداف الأسرة ودورها في التواصل مع زملائهم وإعداد الطلاب ثقافيًا واجتماعيًا ورفع الوعي الجمعي لديهم وتأهيلهم للمشاركة في الأنشطة الطلابية وتنظيم العديد من الفعاليات داخل الجامعة وخارجها، وخوضها انتخابات الاتحادات الطلابية.

وتستخدم الأسرة أحدث الوسائل والأنظمة في إعداد الطلاب لتحقيق المشاركة الفاعلة للطلاب وتأهيل وتدريب الخريجين للمنافسة في ريادة الأعمال وتحقيق التواصل بين شباب الجامعات في مصر والخارج.

وحازت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة كفرالشيخ على ثقة الطلاب بتميزهم في تقديم الأنشطة التي قامت بها الأسرة ودورها في مساعدة زملائهم وتحفيزهم للمشاركة في مختلف الأنشطة الطلابية، خلال السنوات الماضية.

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