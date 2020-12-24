عبدالحميد فراج ينتقد تغيير المدربين في الدوري المصري

انتقد عبدالحميد فراج الناقد الرياضي بجريدة الفجر عملية تغيير المدربين في الدوري المصري منذ بدايته، حيث شهدت الفترة الماضية بداية تغيير الأجهزة الفنية في المسابقة المحلية.

وكان الإسماعيلي قد قرر إقالة ريكاردو بعد ثلاث جولات فقط، وذلك عقب الهزيمة الأخيرة أمام الجونة بهدفين مقابل هدف، وتعاقد مع طلعت يوسف ليقود سفينة الدراويش في الفترة المقبلة.

وأكد فراج، أن عملية تغيير المدربين في الدوري المصري لا تتم وفقا لمعايير فنية ولكنها لمجرد علاج نتائج الفريق السلبية ووفقا لعلاقات كل مدرب مع الأندية.

وطلب الناقد الرياضي من الاندية ضرورة الصبر على الأجهزة الفنية في الفترة الحالية، لا سيما وأن النتائج لن تسير بالشكل الأمثل على مدار الموسم، ولا بد من التاني في اختيار المدرب قبل انطلاق الموسم.

وأشار الناقد الرياضي إلى أن طلعت يوسف سوف يستمر مع الإسماعيلي حتى نهاية الموسم في ظل قرار اتحاد الكرة بإلزام كل نادي بالتعاقد مع مديرين فنيين اثنين فقط على مدار الموسم، ولن يتمكن الاسماعيلي من التعاقد مع مدرب جديد الا إذا استقال طلعت يوسف من منصبه.