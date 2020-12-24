عبدالحميد فراج ينتقد تغيير المدربين في الدوري المصري

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 12:57 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

انتقد عبدالحميد فراج الناقد الرياضي بجريدة الفجر عملية تغيير المدربين في الدوري المصري منذ بدايته، حيث شهدت الفترة الماضية بداية تغيير الأجهزة الفنية في المسابقة المحلية.

 

وكان الإسماعيلي قد قرر إقالة ريكاردو بعد ثلاث جولات فقط، وذلك عقب الهزيمة الأخيرة أمام الجونة بهدفين مقابل هدف، وتعاقد مع طلعت يوسف ليقود سفينة الدراويش في الفترة المقبلة.

 

وأكد فراج، أن عملية تغيير المدربين في الدوري المصري لا تتم وفقا لمعايير فنية ولكنها لمجرد علاج نتائج الفريق السلبية ووفقا لعلاقات كل مدرب مع الأندية.

 

وطلب الناقد الرياضي من الاندية ضرورة الصبر على الأجهزة الفنية في الفترة الحالية، لا سيما وأن النتائج لن تسير بالشكل الأمثل على مدار الموسم، ولا بد من التاني في اختيار المدرب قبل انطلاق الموسم.

 

وأشار الناقد الرياضي إلى أن طلعت يوسف سوف يستمر مع الإسماعيلي حتى نهاية الموسم في ظل قرار اتحاد الكرة بإلزام كل نادي بالتعاقد مع مديرين فنيين اثنين فقط على مدار الموسم، ولن يتمكن الاسماعيلي من التعاقد مع مدرب جديد الا إذا استقال طلعت يوسف من منصبه.

أخبار تهمك

عاجل.. إصابات كوورنا تتجاوز الـ900 والوفيات تزيد (بيان رسمي)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. إدارة ليفربول تهدد محمد صلاح

منذ ساعتين و 25 دقيقة

بيان عاجل من وزارة المالية بشأن مبادرة " مايغلاش عليك"

منذ حوالي 4 ساعات

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

منذ يوم

رضا عبد العال يحذر نجم الزمالك من الانتقال الأهلي

منذ ساعة

تفاصيل اجتماع وزير الرياضة مع فرجاني ساسي

منذ ساعتين و 30 دقيقة

الأهلي ينعى المستشار أحمد البكري

منذ أقل من نصف ساعة

رئيس الوزراء يلغي احتفالات رأس السنة.. ويكشف حقيقة الإغلاق الكامل

منذ يوم

صراع ناري بين مانشستر يونايتد وبرشلونة على صفقة الموسم

منذ ساعة و نصف

رضا عبد العال يطالب برحيل نجمي الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السبب الحقيقي وراء تأجيل القمة

منذ ساعة

صفقة برشلونة الشتوية.. كومان يستهدف منبوذ مورينيو في توتنهام

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وفاة أحمد البكري رئيس نادي الزمالك

منذ 42 دقيقة

رضا عبدالعال يفتح النار على نجم الزمالك ويطالب برحيله

منذ ساعتين

بمساعدة كهربا.. الأهلي يتحرك لضم مايسترو الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

وزير التربية يفجر مفاجأة حول رسوم الثانوية العامة

منذ يومين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:32 م

عاجل.. السبب الحقيقي وراء تأجيل القمة

عاجل.. وفاة أحمد البكري رئيس نادي الزمالك

12:50 م

رضا عبد العال يحذر نجم الزمالك من الانتقال الأهلي

12:30 م

عاجل.. إدارة ليفربول تهدد محمد صلاح

11:07 ص

رضا عبدالعال يفتح النار على نجم الزمالك ويطالب برحيله

11:31 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن