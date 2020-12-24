وزير التموين المصيلحي يشدد على اتباع النداء الآلي بمكتب تموين شبرا

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 01:00 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
Advertisements
وجه الدكتور على المصيلحي وزير التموين، تعليماته للموظفين بمركز خدمة المواطنيين المطور بشبرا الخيمة، بضرورة الانضباط، قائلا لهم يجب الحفاظ على النظام، مشددا على الالتزام بالنداءات الآلية والأرقام في التعامل مع المواطنيين، دون محاباة أو مجاملة فالمواطن إذا رأى الموظف ملتزم ومنضبط سيلتزم هو الأخر.

وأشار وزير التموين على الموظفين بتوزيع المهام المختلفة، لخدمة المواطنيين على أكثر من شباك، وخاصة أن المكان كبير ويسع المواطنين الراغبين في الخدمة، منعا للتكدس والتزاحم ولإنهاء خدمات المواطنيين في أسرع وقت.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية مركز خدمة المواطنين المطور في شبرا الخيمة، حيد تفقد الوزير المكتب واطمأن على سير العمل، مشددا على ضرورة تقديم خدمة متميزة للمواطنين مع الحفاظ على الصحة العامه والوقاية في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير التموين مكتب تموين شبرا

أخبار تهمك

رضا عبد العال يحذر نجم الزمالك من الانتقال الأهلي

منذ ساعة

رضا عبد العال يطالب برحيل نجمي الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السبب الحقيقي وراء تأجيل القمة

منذ ساعة

عاجل.. إصابات كوورنا تتجاوز الـ900 والوفيات تزيد (بيان رسمي)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. وفاة أحمد البكري رئيس نادي الزمالك

منذ ساعة الا ربع

بيان عاجل من وزارة المالية بشأن مبادرة " مايغلاش عليك"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إدارة ليفربول تهدد محمد صلاح

منذ ساعتين و 29 دقيقة

وزير التربية يفجر مفاجأة حول رسوم الثانوية العامة

منذ يومين

صراع ناري بين مانشستر يونايتد وبرشلونة على صفقة الموسم

منذ أقل من ساعتين

رضا عبدالعال يفتح النار على نجم الزمالك ويطالب برحيله

منذ ساعتين و 5 دقيقة

تفاصيل اجتماع وزير الرياضة مع فرجاني ساسي

منذ ساعتين و 34 دقيقة

تعرف على احتمالية وقوع الأهلي والزمالك في مجموعة واحدة بدوري الأبطال

منذ أقل من نصف ساعة

رئيس الوزراء يلغي احتفالات رأس السنة.. ويكشف حقيقة الإغلاق الكامل

منذ يوم

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

منذ يوم

بمساعدة كهربا.. الأهلي يتحرك لضم مايسترو الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي ينعى المستشار أحمد البكري

منذ نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:32 م

عاجل.. السبب الحقيقي وراء تأجيل القمة

عاجل.. وفاة أحمد البكري رئيس نادي الزمالك

12:50 م

رضا عبد العال يحذر نجم الزمالك من الانتقال الأهلي

12:30 م

عاجل.. إدارة ليفربول تهدد محمد صلاح

11:07 ص

رضا عبدالعال يفتح النار على نجم الزمالك ويطالب برحيله

11:31 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن