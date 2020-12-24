وزير التموين المصيلحي يشدد على اتباع النداء الآلي بمكتب تموين شبرا

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وجه الدكتور على المصيلحي وزير التموين، تعليماته للموظفين بمركز خدمة المواطنيين المطور بشبرا الخيمة، بضرورة الانضباط، قائلا لهم يجب الحفاظ على النظام، مشددا على الالتزام بالنداءات الآلية والأرقام في التعامل مع المواطنيين، دون محاباة أو مجاملة فالمواطن إذا رأى الموظف ملتزم ومنضبط سيلتزم هو الأخر.



وأشار وزير التموين على الموظفين بتوزيع المهام المختلفة، لخدمة المواطنيين على أكثر من شباك، وخاصة أن المكان كبير ويسع المواطنين الراغبين في الخدمة، منعا للتكدس والتزاحم ولإنهاء خدمات المواطنيين في أسرع وقت.



جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية مركز خدمة المواطنين المطور في شبرا الخيمة، حيد تفقد الوزير المكتب واطمأن على سير العمل، مشددا على ضرورة تقديم خدمة متميزة للمواطنين مع الحفاظ على الصحة العامه والوقاية في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.