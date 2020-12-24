رئيس المؤسسة الراعية لبيج رامى: انتظروا المزيد من النجاحات وجهزنا تكريمًا يليق ببطل مستر أوليمبيا

أعلن إسلام قرطام رئيس مجلس إدارة مؤسسة كوسكواد الشركة الراعية للنجم العالمى بيج رامى الفائز بلقب بطولة مستر أوليمبيا 2020، عن تنظيم احتفالية كبيرة تليق بالإنجاز التاريخى للبطل المصرى، الذى أصبح حديث العالم فى الساعات الماضية، بعدما نجح فى قهر مرضه بكوفيد 19 وتغلب عليه وتوج بالبطولة الأهم والأكبر فى عالم كمال الأجسام.

ويصل رامي السبيعي الشهير بـ«بيج رامي» ، إلى مطار القاهرة صباح الخميس المقبل، حيث سيعود إلى أراضى الوطن بعد تحقيقه انجازًا تاريخياً بالفوز بلقب مستر أوليمبيا 2020.

وأكد إسلام قرطام أن تكريم رامى السبيعى أمر هام للغاية لأنه نموذج للشباب المصرى المقاتل من أجل تحقيق حلمه من ناحية، بخلاف أنه يستحق كل شئ جيد بعد الفرحة التى عاشها الشعب المصرى أثر تتويجه باللقب من ناحية أخرى.

وكشف قرطام عن الإحتفالية التى تم اعدادها للبطل المصرى قائلاً:" المؤسسة اعدت احتفال كبير منذ لحظة وصول رامى لمصر، يبدأ باستقباله فى المطار بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة، ثم يخرج البطل من صالة الوصول ويستقل حافلة مكشوفه حتي مقر الاحتفال والمؤتمر الصحفي العالمي والذي سيقام في أشهر الفنادق المطلة علي الأهرامات، وهو مكان تم اختياره بدقة حيث يحمل تاريخ مصر متمثلاً في الأهرامات ومستقبلها الذى يمثله بيج رامى صاحب الإنجاز التاريخى".

وتابع رئيس مؤسسة كوسكواد قائلاً:" رامى تحول إلى رمز للشباب الرياضى فهو صاحب مشوار خاص ملئ بالنجاحات، والصعوبات التى تغلب عليها فى النهاية ووصل إلى منصات التتويج وأحرز أهم بطولة فى العالم، فى وقت كان بعيداً عن الترشح للفوز بعد اصابته بالكورونا واستبعاده من البطولة المؤهلة لمستر أوليمبيا 2020".

وطالب قرطام الشباب بالحذو حذوه والتمسك بالأمل فى تحقيق الهدف، وعدم اليأس مهما كانت الظروف المحيطة، لقناعته أن الشباب فى مصر يمتلك جينات خاصة من الممكن أن تدفع بهم لأعلى الدرجات بشرط الإيمان بالقدرة على تحقيق الحلم.

وأكد إسلام قرطام على أهمية دعم وزارة الرياضة والدور الذى يلعبه الدكتور أشرف صبحي، لا سيما وأنه كان يتابع رامى بشكل مستمر، وقام بالاتصال به قبل السفر للمشاركة فى البطولة لدعمه، والوقوف خلفه وأكد له أن الجميع ينتظر منه تحقيق انجاز جديد للرياضة المصرية، وهو ما كان له مفعول السحر للاعب ورفع من معنوياته كثيرا فى مرحلة صعبة.

وشدد رئيس المؤسسة الراعية للـ"بيج" رامى على أن الإنجاز العظيم، هو فخر لكل المصريين ولابد من استغلاله رياضياً لمواصلة دعم المواهب الرياضية الشابة لخلق تجارب رائعة اسوة بما حققه رامى السبيعى ابن محافظة كفر الشيخ.

وكشف قرطام أن كوسكواد التى لا تهدف للربح تسير على الطريق الصحيح وبدأت تحصد جهد العمل على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث كان هناك خطة تهدف لدعم الشباب المصري الذى يحتاج لمن يساعده على إظهار طاقته وخروجها للنور بشكل صحي وسليم، ومثل هذه الرياضات تساعد على ذلك وتوجه الشباب المصري إلى الطريق الصحيح بدلاً من انزلاقهم في اهتمامات أخرى تضر بهم وبالمجتمع، مؤكدًا على أن هناك المزيد من الإنجازات ستتحقق فى ظل رغبة الجميع مواصلة النجاحات، وتحقيق الأهداف الكبرى بإستمرار من أجل وصول المصريين إلى منصات التتويج لرفع اسم مصرعالياً فى كل المحافل الرياضية.