وكيل "صحة البحر الأحمر" يتفقد قسم العزل بمستشفى الغردقة العام (صور
الخميس 24/ديسمبر/2020 - 12:53 م
محمد طه
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تفقد الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، مستشفى الغردقة العام يرافقة فريق من الإدارات الفنية بالمديرية والدكتور جمال مغربي مدير المستشفى لمتابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة الموجه الثانية من فيروس كورونا المستجد، والتأكد من توافر جميع الأدوية والمستلزمات والواقيات الشخصية.
كما تفقد الاستقبال والطوارئ وقسم العزل بالمستشفى وزيادة أعداد الأسرة لمواجهة أى احداث طارئة.
وخلال جولته بالمستشفى تفقد اعمال التطوير بالقسم الفندقى ووجه بسرعة انتهاء الأعمال، موضحًا أن هناك متابعة مستمرة لجميع متطلبات العمل بالمستشفى.
كما تفقد الاستقبال والطوارئ وقسم العزل بالمستشفى وزيادة أعداد الأسرة لمواجهة أى احداث طارئة.
وخلال جولته بالمستشفى تفقد اعمال التطوير بالقسم الفندقى ووجه بسرعة انتهاء الأعمال، موضحًا أن هناك متابعة مستمرة لجميع متطلبات العمل بالمستشفى.