وزيرة الهجرة: "مينا زاهر" خير نموذج لـ "خلينا سند لبعض" بالإمارات

أشادت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بجهود المستشار مينا زاهر المحامي بدولة الإمارات العربية، والذي يعد نموذج لدور المصريين بالخارج ورموز الجاليات في التدخل لمساعدة أشقائهم من أبناء الوطن، في إطار متابعة الوزارة لموقف المصريين العالقين بالخارج في عدد من الدول، على إثر الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها تلك الدول مؤخرًا وفي إطار مبادرة "خلينا سند لبعض".



