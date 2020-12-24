الصحة: مصر من أول 10 دول دخلت في دراسة التضامن على لقاح كورونا

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 12:48 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة للأبحاث، إن جائحة كورونا أثبتت للعالم أن الأبحاث العلمية ليست رفاهية، موضحة أن أغلب الأبحاث المقدمة عن فيروس كورونا من داخل وزارة الصحة.

وأشارت "عاصم"، خلال المؤتمر الصحفي بشأن جهود اللجنة العلمية في إصدار بروتكولات علاج كورونا، اليوم الخميس، إلى أن أبحاث العلاج واللقاح لا تقل أهمية عن تلك المتعلقة بالجزء النفسي والصحي والوقائي، لافتة إلى أن دراسة بلازما المتعافين في العلاج من أهم الأبحاث التي جرت.

وأضافت أن مصر كانت من أول 10 دول دخلت في دراسة التضامن دوليا على لقاح كورونا، كما اشتركت مصر في تجارب اللقاح اكلينيكيا على مستوى العالم لأول مرة. 

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