الصحة: مصر من أول 10 دول دخلت في دراسة التضامن على لقاح كورونا

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة للأبحاث، إن جائحة كورونا أثبتت للعالم أن الأبحاث العلمية ليست رفاهية، موضحة أن أغلب الأبحاث المقدمة عن فيروس كورونا من داخل وزارة الصحة.





وأشارت "عاصم"، خلال المؤتمر الصحفي بشأن جهود اللجنة العلمية في إصدار بروتكولات علاج كورونا، اليوم الخميس، إلى أن أبحاث العلاج واللقاح لا تقل أهمية عن تلك المتعلقة بالجزء النفسي والصحي والوقائي، لافتة إلى أن دراسة بلازما المتعافين في العلاج من أهم الأبحاث التي جرت.



