إسقاط جنسية.. 5 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

نشرت الجريدة الرسمية في العدد الصادر اليوم عدد قرارات مهمة لدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومنها إسقاط الجنسية عن غادة محمد نجيب شيخ جميل صابونى.





وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز قرارات رئيس مجلس الوزراء:





إنشاء معهدين فنيين:





أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارًا بالموافقة على إنشاء معهدين فنيين صحيين شرطيين بوزارة الداخلية.





تنظيم صندوق تمويل شراء:





وافق رئيس مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام بقانون رئيس الوزراء، بشأن تنظيم صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع.





تأسيس شركة مساهمة:





أعلن الدكتور مصطفي مدبولي عن الموافقة علي الترخيص لوزارة المالية بالاشتراك مع البنك المركزى فى تأسيس شركة مساهمة يكون غرضها الإيداع والقيد المركزى للأوراق والأدوات المالية الحكومية.





الموافقة علي ترخيص محافظ جنوب سيناء:





كشف رئيس الوزراء أنه تم الموافقة علي الترخيص لمحافظة جنوب سيناء بتأسيس شركة مساهمة يكون غرضها إدارة والانتفاع بالمشروعات الاستثمارية والسياحية والخدمية التابعة للمحافظة.

إسقاط الجنسية:





فيما أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارا بإسقاط الجنسية عن غادة محمد نجيب شيخ جميل صابونى، من مواليد القاهرة 1972 "سورية الجنسية" وذلك لإقامتها العادية خارج البلاد، وصدور حكم بإدانتها فى جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة المضرة من جهة بالخارج.





وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتمع أمس الأربعاء عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لمتابعة مشروع تطوير الواجهة المائية للمحافظة.





وخلال اللقاء، قدم محافظ بورسعيد عرضًا حول مشروع تطوير الواجهة المائية للمحافظة، مشيرًا إلى أن هذا المشروع، يأتى فى إطار العمل على إعادة الوجه الحضارى والتاريخى للمحافظة، إلى جانب ما يحمله من ترجمة على أرض الواقع لما تشهده البلاد من نهضة تنموية حقيقية، بما يضمه من أعمال فنية ورؤية تنسيقية معمارية تتوافق مع المنظور العام للمنطقة.





وأضاف أنه تم اعتماد التصميمات الخاصة بالمشروع من الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وأنه من المقرر أن يتضمن إعادة تطوير الواجهة المائية، وإنشاء "ساحة مصر"، كما أنه يتم تنفيذه بأكثر المواقع تميزا بالمحافظة، وهى نقطة إلتقاء المدخل الشمالي لقناة السويس بالبحر المتوسط، وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع 12.500م2، حيث تستحوذ حديقة التاريخ على 8500 م2 منها، والباقى للساحة.





وتابع اللواء عادل الغضبان أن ساحة مصر تحتوي علي تمثال من البرونز يرمز لملكة مصرية برداء تقليدي بسيط يعلوه قرص شمس بارتفاع 10م، ومرفوع علي قاعدة من الجرانيت المُطعم بأعمال نحت من البرونز بارتفاع 12م ليبلغ إجمالي الارتفاع 22م.



