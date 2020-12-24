مكافحة كورونا: بروتكول علاج نوفمبر كان استباقي.. وضم تغيرات هامة

قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا، إن بروتكول علاج فيروس كورونا الذي تم إصداره في شهر نوفمبر كان متطور واستباقي، وحدث به تغييرات هامة، وتم العمل عليه من قبل شهرين.





وأشارت "العسال"، خلال المؤتمر الصحفي بشأن جهود اللجنة العلمية في إصدار بروتكولات علاج كورونا، اليوم الخميس، إلى أن بروتكول نوفمبر تم زيادة مضادات للفيروسات بشكل أكبر خاصة في أول 12 يوم للإصابة، كما تم تقسيم الحالة المصابة خلال بروتكول نوفمبر إلى 3 أنواع حتى يتم علاج كل حالة بالشكل الذي يناسبها.



