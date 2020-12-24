عاجل.. السبب الحقيقي وراء تأجيل القمة

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 12:32 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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كشف مصدر داخل إتحاد الكرة المصري لكرة القدم الأسباب الحقيقة التي أدت لتأجيل موقعة القمة بين الأهلي والزمالك والتي كان مقرراً لها يوم الثامن والعشرين من شهر ديسمبر الجاري.


وأعلن الاتحاد المصري يوم أمس في بيان رسمي له تأجيل القمة بالجولة الرابعة وسيلعب الأهلي مع الاتحاد السكندري في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة وفي نفس اليوم يواجه الزمالك سموحة.


وكشف مصدر داخل الجبلاية للفجر الرياضي أن التأجيل لم يحدث لإرضاء أي من الفريقين، لكن مصدر أمني أكد صعوبة تأمين المباراة، بالقرب من احتفالات رأس السنة الميلادية.

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