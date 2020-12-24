مكافحة كورونا تكشف سبب نجاح "الهيدروكسي كلوروكين" لعلاج الفيروس في مصر

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 12:32 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا، إن مصر كانت محظوظة بظهور جائحة كورونا بعد دول العالم، حتى نستفيد من خبراتهم ونكون رؤية لمواجهة الجائحة.

وأشارت "العسال"، خلال المؤتمر الصحفي بشأن جهود اللجنة العلمية في إصدار بروتكولات علاج كورونا، اليوم الخميس، إلى أن الهيدروكسي كلوروكين كان ناجحا في مصر رغم معارضة دول له بسبب تحديد الأجهزة الصحية في مصر الفئات المسموح لها باستخدامه وفي حالات معينة، معلقة: "عشان كده نجحنا".

وأضافت أن بروتكول العلاج المصري يتميز بالشمول والتوضيح، منوهة بأن البروتكول تطور وفقا لكل مرحلة في مواجهة كورونا.

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