الأموال العامة تضبط نصاب العمرانية
الخميس 24/ديسمبر/2020 - 12:28 م
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد المواطنين- مقيم بمحافظة الإسكندرية، بتعرضه لواقعة نصب وإحتيال وقيام أحد الأشخاص بالإستيلاء منه على مبلغ مالي بزعم مشاركته في إحدى المشروعات التجارية.
أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن صحة البلاغ، وتبين قيام (صاحب شركة "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة) بالنصب والإحتيال على الشاكى بزعم مشاركته فى أحد المشاريع التجارية الوهمية، وتمكن من الإستيلاء على مبلغ مالى من الشاكى تحت ذات الزعم.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الجيزة، تم إستهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.