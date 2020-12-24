الأموال العامة تضبط نصاب العمرانية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد المواطنين- مقيم بمحافظة الإسكندرية، بتعرضه لواقعة نصب وإحتيال وقيام أحد الأشخاص بالإستيلاء منه على مبلغ مالي بزعم مشاركته في إحدى المشروعات التجارية.









أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن صحة البلاغ، وتبين قيام (صاحب شركة "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة) بالنصب والإحتيال على الشاكى بزعم مشاركته فى أحد المشاريع التجارية الوهمية، وتمكن من الإستيلاء على مبلغ مالى من الشاكى تحت ذات الزعم.







