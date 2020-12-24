لجنة مكافحة كورونا: دول عربية تطلب من مصر أدوية ناقصة لديهم

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 12:27 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة جائحة كورونا، إن مصر نجحت في توفير كل أدوية بروتوكول العلاج، معلقا: "ناس بتكلمنا من الدول العربية تطلب منا توفير علاج ناقص لديهم".

وأشار "حسني"، خلال المؤتمر الصحفي بشأن جهود اللجنة العلمية في إصدار بروتكولات علاج كورونا، اليوم الخميس، إلى أن هدف الوزارة منذ البداية هو تقليل نسبة الإصابات، ورفع نسبة الشفاء، معلقا: "مش راضيين على اللي قدمناه.. وهنقدم أفضل وأحسن من أجل المواطن المصري".

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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