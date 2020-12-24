عمرو دياب يطرح ألبومه الجديد "ياأنا يالاء" غدا

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 12:26 م
بوابة الفجر
نور طلعت
Advertisements
أعلن الهضبة عمرو دياب طرح ألبومه الجديد الذي يحمل عنوان "يا أنا يا لاء" غدا الجمعة 25 ديسمبر.

وكتب عمرو دياب عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة: "انتظروا ألبومي الجديد "يا أنا يا لاء"، يوم الجمعة ٢٥ ديسمبر الساعة الثامنة مساءاً".

وكان عمرو دياب قد طرح خلال الأيام الماضية برومو لأغنيتين وهما "محسود" و"يا أنا يا لأ" ضمن حملة الدعاية لألبومه الجديد.

"محسود".. كلمات ترك آل الشيخ، لحن خالد عز، و"يا أنا يا لأ" من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن محمد يحيى، والأغنيتين توزيع عادل حقي، وميكس وديجيتال ماسر أمير محروس.

وشهدت شوارع القاهرة خلال الأيام الماضية طرح إعلانات ألبوم عمرو دياب الجديد وظهر الهضبة على اللوحات الإعلانية مرتديا قميص أسود بنقط بيضاء.

وكان عمرو دياب قد طرح مجموعة من الأغنيات المنفردة في الصيف الماضي وهي " أهي أهي" ، "أماكن السهر" ، "الجو جميل".

أخبار تهمك

بيان عاجل من وزارة المالية بشأن مبادرة " مايغلاش عليك"

منذ حوالي 4 ساعات

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

منذ يوم

كومان يعلق على ثنائية ميسي وبيدري في برشلونة

منذ ساعة و 27 دقيقة

رضا عبد العال يحذر نجم الزمالك من الانتقال الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

وزير التربية يفجر مفاجأة حول رسوم الثانوية العامة

منذ يومين

عاجل.. السبب الحقيقي وراء تأجيل القمة

منذ أقل من نصف ساعة

رضا عبدالعال يفتح النار على نجم الزمالك ويطالب برحيله

منذ ساعة و 25 دقيقة

رضا عبد العال يطالب برحيل نجمي الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس الوزراء يلغي احتفالات رأس السنة.. ويكشف حقيقة الإغلاق الكامل

منذ يوم

تفاصيل اجتماع وزير الرياضة مع فرجاني ساسي

منذ أقل من ساعتين

صفقة برشلونة الشتوية.. كومان يستهدف منبوذ مورينيو في توتنهام

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. إدارة ليفربول تهدد محمد صلاح

منذ أقل من ساعتين

الأهلي ينتظر منافسه.. الفيفا يكشف موعد قُرعة كأس العالم للأندية

منذ أقل من ساعة

صراع ناري بين مانشستر يونايتد وبرشلونة على صفقة الموسم

منذ أقل من ساعة

بمساعدة كهربا.. الأهلي يتحرك لضم مايسترو الزمالك

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. إصابات كوورنا تتجاوز الـ900 والوفيات تزيد (بيان رسمي)

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:32 م

عاجل.. السبب الحقيقي وراء تأجيل القمة

رضا عبد العال يحذر نجم الزمالك من الانتقال الأهلي

12:30 م

عاجل.. إدارة ليفربول تهدد محمد صلاح

11:07 ص

رضا عبدالعال يفتح النار على نجم الزمالك ويطالب برحيله

11:31 ص

صراع ناري بين مانشستر يونايتد وبرشلونة على صفقة الموسم

12:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن