ابنة أصالة شام الذهبي تفتح النار على طارق العريان بسبب الموديل

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 12:25 م
أماني سلام
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كشفت ابنة أصالة شام الذهبي، لأول مرة عن معاناة والدتها التي عشتها بسبب خيانتة لها مع الموديل نيكول سعفان.



ونشرت شام الذهبي، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام" طبعا كلكوا شوفتوا كلام ماما عن الصورة وإحنا بقالنا أكتر من سنة عايشين في الصدمة اللي ماما مرت بيها وكلنا حاسين بآلامها وصدمتها لأن ماما من النوع العطاءة كتير لدرجة عدت فيها الإنسانية لأن ماما بتعطي أكتر من قدرتها".


وأضافت شام: "أنا أمي كتير اتألمت ومن حقها إنها تعبر وأنا فخورة بيها لأنها لازم تطلع اللي جواها لأني بخاف عليها من كتر الزعل يصير لها شى وأنا أمي أغلى من كل شي وأغلى من كل اللي في الصورة لأن كل ست اتألمت عارفة قد إيه الخيانة وخربان البيت وترك الولاد من غير أب شي كتير بشع".


وأختتمت شام حديثتها "والناس اللي بتقف مع واحدة سبب خربان البيت ده بيبين عن المبادئ اللي صارت في الدولة بالزمن ده".

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