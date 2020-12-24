لجنة مكافحة كورونا عن البروتكول المصري: "العالم كله مشي ورانا"

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 12:24 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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وجه الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة جائحة كورونا، التحية لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، واصفا إياها بـ أعظم وزيرة صحة على مستوى العالم العربي.

وأشار "حسني"، خلال المؤتمر الصحفي بشأن جهود اللجنة العلمية في إصدار بروتكولات علاج كورونا، اليوم الخميس، إلى أن التوصل بروتكول علاجي بعد اكتشاف أول حالة مصابة بالكورونا كان هو التحدي الأكبر، موضحا أن مصر قدمت أول بروتوكول علمي لمواجهة كورونا استخدم مضادات تجلط، معلقا: "العالم كله مشي ورانا".

ولفت إلى أن مصر استمرت في استخدام هيدروكلوركين رغم رفض بعض الجهات له، وثبت في النهاية أن الرؤية المصرية هى الصحيحة.

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