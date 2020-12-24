الصحة: بروتكول العلاج المصري ضد كورونا جاء في وقت فارق

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 12:20 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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شدد الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة، على أهمية الأبحاث العلمية في القدرة على التوصل لخصائص جائحة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن اللجنة العلمية لمكافحة كورونا في مصر كان لها دور سباق في استخدام المعلومات الضئيلة عن الفيروس لتكوين رؤية عامة عن الوضع.

وأشار "حساني"، خلال مؤتمر صحفي بشأن جهود اللجنة العلمية في اصدار بروتكولات علاج كورونا، اليوم الخميس، إلى أن بروتكول العلاج الذي توصلت له مصر كان فعال، وجاء في وقت فارق، وتمكن من رفع نسبة الشفاء بفيروس كورونا، معلقا: "طريقنا هو العلم حتى تنتهي هذه الأزمة".

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