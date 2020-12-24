الصحة: بروتكول العلاج المصري ضد كورونا جاء في وقت فارق

شدد الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة، على أهمية الأبحاث العلمية في القدرة على التوصل لخصائص جائحة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن اللجنة العلمية لمكافحة كورونا في مصر كان لها دور سباق في استخدام المعلومات الضئيلة عن الفيروس لتكوين رؤية عامة عن الوضع.



