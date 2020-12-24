المشدد 5 سنوات لـ3 عاطلين سرقوا عاملين تحت تهديد السلاح بالقليوبية

أصدرت محكمة جنايات بنها، اليوم الخميس، قرارا بالسجن المشدد 5 سنوات على 3 عاطلين، لسرقة دراجة نارية من عاملين تحت تهديد السلاح.





وصدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، والمستشار عادل علي ماهر هلال، والمستشار ناجي نصر هلال نصر هلال، والمستشار خالد علي إبراهيم علي، والمستشار محمد أبو الفتوح حبص وكيل النيابة، وأمانة سر محمد فرحات.





وجاء في أوراق الإحالة أن "م.م"، و"ع.أ"، و"ط.م"، سرقوا المجني عليها "ص.م"، و"ح.م"، بالطريق العام، وأشهروا في وجههم الأسلحة النارية وأطلق الأول عيار ناري استقرت بظهر المجني عليه الأول، كما أن المتهمين حازوا 2 سلاح ناري وفرد خرطوش وطلقات، واستولوا على دراجة نارية ومبالغ مالية وهواتف محمولة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتي أحالة الأمر لجنايات بنها، وأصدرت قرارها السابق.





ترجع وقائع القضية عندما تلقى اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد تامر موسى مأمور مركز طوخ، بسرقة عاطلين عاملان بالإكراه على إحدى الطرق الداخلية بالمدينة.



