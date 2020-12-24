تصريحات عادل فهيم تثير غضب النجوم القدامى لكمال الأجسام

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 12:11 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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حالة من الجدل اثارتها التصريحات المتضاربة لعادل فهيم رئيس الاتحاد المصري لكمال الأجسام، عقب تتويج البطل المصرى العالمى بيج رامى ببطولة مستر أوليمبيا 2020، والتى أعلن خلالها أن الاتحاد المصري لا ينفق على رامى السبيعى، بل يتم الإنفاق على أنشطة وبطولات الهواة فقط، فى الوقت الذى خرج بتصريحات يعلن فيها رغبته فى تكريم اللاعب الذى لا يعرف عنه أى شئ ولم يساهم فى دعمه من قريب أو بعيد.


وكان عادل فهيم قد أعلن أنه بصدد تكريم البطل المصرى فى وقت آثارت تصريحاته استياء عدد من نجوم اللعبة القدامى بعدما أعلن أن مصاريف الاتحاد المصري تبلغ نصف مليون جنيه، وهو مبلغ لا يغطي مصاريف شهرين من إنفاق بيج الذى ينفق ميزانية الاتحاد المصري كل شهرين في مكملات غذائية، وفيتامينات، وأطعمة وتدريبات أيضا، وهو المبلغ الذي تغطيه شركات عملاقة كبري.


فى الوقت نفسه لم ينس نجوم كمال الأجسام أن عادل فهيم كان من اشد المعارضين لإقامة مهرجان مستر أوليمبيا فى مصر والذى تم تنظيمه فى مارس الماضى عن طريق الشركة الراعية لبيج رامى، ووصل الأمر إلى حد تحريره محاضؤر فى قسم الشرطة لإفساد المهرجان.


وتداول لاعبو كمال الأجسام عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الإجتماعى تصريحات رئيس اتحاد كمال الأجسام بعد انتصار بيج رامى وتصريحاته السابقة ضد بطولة مستر اوليمبيا.

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