وزير التموين ومحافظ القليوبية يفتتحان مركز خدمة المواطنين المطور في شبرا الخيمة

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 12:03 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
Advertisements

افتتحا الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والسيد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الخميس مركز خدمة المواطنين المطور في شبرا الخيمة.

 

وأشار المصيلحي بأنه تم تطوير المكتب النموذجي للتموين بشبرا الخيمة، لتقديم الخدمات لكل ما يخص البطاقة التموينية الذكية على مستوى المحافظة من إصدار بطاقة لمن يستحق الدعم أو بدل تالف البطاقة وبدل فاقد وفصل اجتماعي وغيرها من الخدمات.

 

وأضاف المصيلحي، أن مراكز خدمة المواطنين تعمل بجانب البوابة الرقمية، ولكن للمواطنين غير القادرين على استخدام التكنولوجيا، مطالبا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

 

وأكد المصيلحي، أنه مستهدف تطوير عدد 600 مركز خدمة المواطنين من إجمالي 1400 مركز في محافظات الجمهورية وتم الانتهاء من عدد 300 مركز، مشيرا إلى أن المراكز التي يتم تطويرها مساحتها اكبر من 100 متر و تقع في الدور الارضي.

 

وأشار السيد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بأن مركز شبرا الخيمة هو رقم 8 بعدد 13 جهازا في عدد المراكز التي تم افتتاحها في المحافظة، وأنه خلال أيام سيتم افتتاح المركز رقم 9 في القناطر الخيرية وهو يخدم جميع المواطنين في استخراج كافة المستندات اللازمة في الخدمات الحكومية.

 

وأشار السيد المحافظ بأن مركز شبرا الخيمة المطور يعد الأكبر على مستوى المحافظة حيث تم استغلال المساحة المقام عليها المركز لخدمة المواطنين حائزي البطاقات التموينية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

صفقة برشلونة الشتوية.. كومان يستهدف منبوذ مورينيو في توتنهام

منذ ساعتين و 33 دقيقة

وزير التربية يفجر مفاجأة حول رسوم الثانوية العامة

منذ يومين

رئيس الوزراء يلغي احتفالات رأس السنة.. ويكشف حقيقة الإغلاق الكامل

منذ يوم

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

منذ يوم

عاجل.. إدارة ليفربول تهدد محمد صلاح

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إصابات كوورنا تتجاوز الـ900 والوفيات تزيد (بيان رسمي)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. السبب الحقيقي وراء تأجيل القمة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. وفاة أحمد البكري رئيس نادي الزمالك

منذ 9 دقائق

صراع ناري بين مانشستر يونايتد وبرشلونة على صفقة الموسم

منذ ساعة

رضا عبد العال يطالب برحيل نجمي الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

بمساعدة كهربا.. الأهلي يتحرك لضم مايسترو الزمالك

منذ ساعتين و 28 دقيقة

بيان عاجل من وزارة المالية بشأن مبادرة " مايغلاش عليك"

منذ حوالي 4 ساعات

رضا عبد العال يحذر نجم الزمالك من الانتقال الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

رضا عبدالعال يفتح النار على نجم الزمالك ويطالب برحيله

منذ ساعة و 28 دقيقة

الأهلي ينتظر منافسه.. الفيفا يكشف موعد قُرعة كأس العالم للأندية

منذ أقل من ساعة

تفاصيل اجتماع وزير الرياضة مع فرجاني ساسي

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

محافظ القليوبية: التموين تتسلم 21418 بطاقة تموين ذكية

محافظ كفر الشيخ يتابع مراكز الخدمة المطورة التابعة للتموين بمشاركة شباب الخدمة العامة

وزير التموين ومحافظ الجيزة يفتتحان 4 مكاتب تموينية بعد تطويرها بالجيزة

وزير التموين من القليوبية: بدأنا قبول تظلمات المستبعدين من البطاقات ونستهدف وصول الدعم لمستحقيه (صور)

بـ131 مليون جنيه.. خطة التموين لتنفيذ 34 مشروعا بعد يونيو 2020

"التموين" تتيح 3 خدمات جديدة على موقع دعم مصر .. تعرف عليهم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:32 م

عاجل.. السبب الحقيقي وراء تأجيل القمة

رضا عبد العال يحذر نجم الزمالك من الانتقال الأهلي

12:30 م

عاجل.. إدارة ليفربول تهدد محمد صلاح

11:07 ص

رضا عبدالعال يفتح النار على نجم الزمالك ويطالب برحيله

11:31 ص

صراع ناري بين مانشستر يونايتد وبرشلونة على صفقة الموسم

12:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن