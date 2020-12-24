الصحة تكشف مفاجأة عن "الغرغرة" لمواجهة عدوى كورونا (فيديو)

قالت الدكتورة نهى عاصم مستشار وزير الصحة للأبحاث، إن مصر دخلت الموجة الثانية فيروس كورونا وبالتالي فإن أي شخص أصيب ببعض أعراض العدوى فإن عليه أن يعتبر نفسه مُعديًا ويعزل نفسه ويلتزم بالإجراءات الاحترازية، وإذا كانت تلك الأعراض تتطلب التوجه إلى الأطباء فإن عليه أن يتوجه إلى المستشفيات المتخصصة.





وأضافت "عاصم" خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم الخميس، أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أعلنت أمس الأربعاء أنه جرى تخصيص 363 مستشفى لاستقبال مرضى كورونا وهو ما يشجع المواطنين على الكشف.





وتابعت مستشار وزير الصحة للأبحاث، أن اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا تدرس حقيقة دخول السلالة الجديدة إلى مصر، بالإضافة إلى تطورات التركيب الجيني للفيروس، مؤكدة أنه لم يتم رصد تغيير واضح أو قوي في تصرفات أو شدة الفيروس أو الأعراض المصاحبة للمرض.



