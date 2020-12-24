تحيا مصر: توفير 148 ألف كمامة و24000 قفاز طبي بـ21 مستشفى (فيديو)

قال محمد مختار المتحدث الرسمي باسم صندوق "تحيا مصر"، إن الهدف من المرحلة الخامسة من مبادرة "نتشارك من أجل الإنسانية" هو مواجهة زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا، لتدعيم 21 مستشفى كقافلة أولى خلال هذه المرحلة، وذلك من خلال توفير 148 ألف كمامة ما بين كمامات جراحية وn95 الخاصة بالأطقم الطبية داخل أقسام العزل، كما يجرى إتاحة 3250 لترًا من الكحول و2100 فيس شيلد و24 ألف قفاز طبي وكلها تستهلك داخل أقسام العزل بشكل مستمر.





وأضاف "مختار" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الخميس، أن الهدف من العمل التطوعي أو الخيري أو العمل المجتمعي هو خدمة الإنسانية ودعم الأسر الأولى بالرعاية في كل أنحاء الجمهورية وهناك من الشركاء ما يقرب من 22 منظمة مجتمع مدني بالإضافة إلى 500 جمعية قاعدية يجرى الوصول من خلالها إلى الفئات المستحقة للدعم.



