تحيا مصر: توفير 148 ألف كمامة و24000 قفاز طبي بـ21 مستشفى (فيديو)

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 12:09 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال محمد مختار المتحدث الرسمي باسم صندوق "تحيا مصر"، إن الهدف من المرحلة الخامسة من مبادرة "نتشارك من أجل الإنسانية" هو مواجهة زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا، لتدعيم 21 مستشفى كقافلة أولى خلال هذه المرحلة، وذلك من خلال توفير 148 ألف كمامة ما بين كمامات جراحية وn95 الخاصة بالأطقم الطبية داخل أقسام العزل، كما يجرى إتاحة 3250 لترًا من الكحول و2100 فيس شيلد و24 ألف قفاز طبي وكلها تستهلك داخل أقسام العزل بشكل مستمر. 

وأضاف "مختار" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الخميس، أن الهدف من العمل التطوعي أو الخيري أو العمل المجتمعي هو خدمة الإنسانية ودعم الأسر الأولى بالرعاية في كل أنحاء الجمهورية وهناك من الشركاء ما يقرب من 22 منظمة مجتمع مدني بالإضافة إلى 500 جمعية قاعدية يجرى الوصول من خلالها إلى الفئات المستحقة للدعم. 

وتابع، أن القافلة التي أطلقها الصندوق بالأمس وصلت لـ11 منظمة مجتمع مدني بالإضافة إلى 8 دور رعاية أيتام، إذ جرى توفير وإتاحة 4 أطنان من الدواجن لضمان وجود وجبات غذائية، بالإضافة إلى المستلزمات الخاصة سواء الكمامات أو الكحول للوقاية من عدوى كورونا.

أخبار تهمك

عاجل.. إصابات كوورنا تتجاوز الـ900 والوفيات تزيد (بيان رسمي)

منذ حوالي 13 ساعة

صفقة برشلونة الشتوية.. كومان يستهدف منبوذ مورينيو في توتنهام

منذ ساعتين و 31 دقيقة

الأهلي ينتظر منافسه.. الفيفا يكشف موعد قُرعة كأس العالم للأندية

منذ أقل من ساعة

رئيس الوزراء يلغي احتفالات رأس السنة.. ويكشف حقيقة الإغلاق الكامل

منذ يوم

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

منذ يوم

وزير التربية يفجر مفاجأة حول رسوم الثانوية العامة

منذ يومين

بيان عاجل من وزارة المالية بشأن مبادرة " مايغلاش عليك"

منذ حوالي 4 ساعات

رضا عبد العال يحذر نجم الزمالك من الانتقال الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

بمساعدة كهربا.. الأهلي يتحرك لضم مايسترو الزمالك

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. السبب الحقيقي وراء تأجيل القمة

منذ أقل من نصف ساعة

رضا عبد العال يطالب برحيل نجمي الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل اجتماع وزير الرياضة مع فرجاني ساسي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إدارة ليفربول تهدد محمد صلاح

منذ أقل من ساعتين

رضا عبدالعال يفتح النار على نجم الزمالك ويطالب برحيله

منذ ساعة و 26 دقيقة

صراع ناري بين مانشستر يونايتد وبرشلونة على صفقة الموسم

منذ أقل من ساعة

كومان يعلق على ثنائية ميسي وبيدري في برشلونة

منذ ساعة و 28 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:32 م

عاجل.. السبب الحقيقي وراء تأجيل القمة

رضا عبد العال يحذر نجم الزمالك من الانتقال الأهلي

12:30 م

عاجل.. إدارة ليفربول تهدد محمد صلاح

11:07 ص

رضا عبدالعال يفتح النار على نجم الزمالك ويطالب برحيله

11:31 ص

صراع ناري بين مانشستر يونايتد وبرشلونة على صفقة الموسم

12:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن