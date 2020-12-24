وزير النقل يتفقد ميناء سفاجا والكيلو 90 بطريق قنا

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 12:07 م
بوابة الفجر
محمد طه
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يتفقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، ظهر اليوم الخميس،ميناء سفاجا البحري، يرافقه عدد من قيادات وزارة النقل وهيئة موانئ البحر الأحمر والهيئة العامة للطرق والكباري وهيئة السكة الحديد.


ومن المتوقع أن تشمل زيارة وزير النقل محطة متعددة الأغراض بالميناء وساحة انتظار النقل الثقيل والمنطقة اللوجستية بسفاجا ورصيف الميناء والانتقال إلى الكيلو ٩٠ بطريق (سفاجا- قنا) في نقطة التقاء سكة حديد سفاجا قنا مع طريق سفاجا قنا.

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