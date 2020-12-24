وزير النقل يتفقد ميناء سفاجا والكيلو 90 بطريق قنا

يتفقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، ظهر اليوم الخميس،ميناء سفاجا البحري، يرافقه عدد من قيادات وزارة النقل وهيئة موانئ البحر الأحمر والهيئة العامة للطرق والكباري وهيئة السكة الحديد.







