إعدام طالب شنقا لتورطه في قتل "مسن" وسرقته بالشرقية

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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق طالب بالإعدام شنقا لتورطه في قتل"مسن" وسرقته بمركز أبو حماد.ولك بعد إحالة أوراق المتهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي.



صدر الحكم برئاسة المستشار محمد علي عبدالرحيم رئيس المحكمة وعضوية المستشاريين هيثم محمود وأحمد حامد وحسام المكاوي وسكرتارية أحمد رمزي.



تعود أحداث القضية رقم 10252 لسنة 2020 جنايات مركز أبو حماد والمقيدة برقم 535 لسنة 2020 كلي جنوب الزقازيق حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة أبو حماد بلاغا بالعثور على جثة "صبحي ف ع ع " 65 عاما موظف بالأوقاف على المعاش داخل منزله بدائرة المركز ملطخا بالدماء وبه أثار طعن.





انتقلت قوة من ضباط مباحث المركز لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة وتبين التحقيقات أن " محمد ر. ع. ع. ب " 40 عاما صنايعي الوميتال مقيم منشأة العباسة مركز أبو حماد توجه إلى منزل المجني عليه - نجل عمه - للإطمئنان عليه نظرا لعدم ظهوره غير المعتاد ولكونه كهلا يعيش بمفرده وبعد أن طرق الباب ولم يستجب المجني عليه اصطحب أحد الأهالي وقاما بكسر الباب وبمجرد دخولهما وجدا المجني عليه ملقى على الأرض داخل غرفة نومه مدرجا في دمائه.



وأفاد شهود عيان أن المجني عليه كان يعيش بمفرده ويشعر بالوحدة وكان دائم يردد أنه يعشر بالخوف من أن يموت بمفرده.



تم تشكيل فريق بحث وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة " محمود ا ع ح ع " 20 عاما طالب ومقيم مركز مشتول السوق بقتل المجني عليه حيث قام المتهم بإزهاق روح المجني عليه تسهيلا لسرقته حيث تربطه صلة قرابه بالمجني عليه وتبين أنه توجه إلى مقربه من محل سكنه مستلا سلاح أبيض حتى أيقن أن المجني عليه قد استغرق في النوم واعتلى سطح منزله وأحدث به خرقا تسلل منه إلى داخل المسكن وبالتوجه إلى غرفة نومه استيقظ المجني عليه وحال إضضاءة الغرفة تعدى على المتهم بالسلاح الأبيض حيث سدد له ربه استقرت بيد المجني عليه أدت إلى انفصال النصل عن المقب وأعقب لك قيامه بنحره بسكين آخر أحره من المطبخ قاصدا إزهاق روحه لسرقة مبلغ نقدي وهاتف محمول ". حيث استولى على مبلغ 13800 جنيه وهاتف محمول.



تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وأحالت المتهم إلى المحكمة التي أصدرت قرارها المتقدم.