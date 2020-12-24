تفاصيل عمل المحطة المصرية لرصد الحطام الفضائي (فيديو)

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 12:01 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن محطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، واحدة من الأذرع البحثية التي يتميز بها المعهد الذي جرى تدشينه في عام 1957م وبدأت عمليات الرصد فيه بالتليسكوبات البصرية ثم تحول إلى الليزر، مشيرًا إلى أن المحطة باتت تحتوي على أحد أحدث التليسكوبات على مستوى العالم، ويستهدف رصد الأقمار الصناعية في مداراتها والعمل على تتبعها، ورصد الحطام الفضائي.

وأضاف خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم الخميس، أن للحطام الفضائي مخاطر، إذ أن أي جزء منها قد يدمر قمرًا صناعيًا كبيرًا تقدر تكلفته بملايين الفضائيات، أما إذا اقتربت من الأرض واخترقت غلافها الجوي فإننا ستسبب دمار المناطق السكنية. 

وتابع، أن هذه المحطة ترصد الحطام الفضائي وترسل المعلومات إلى الجهات المعنية للتعامل مع الأمر، كما يجرى مراقبة الأقمار الصناعية لكي تستمر في مداراتها وذلك من خلال إرسال المعلومات إلى الجهات المعنية لأن فقدان الاتصال بالقمر يعني أن مهمته انتهت بالفعل، موضحًا أن التكلفة الاستثمارية المباشرة الخاصة بهذا المشروع بلغت 6 ملايين جنيه، ووجه الشكر لوزارتي المالية والتخطيط لإتاحة التمويل اللازم لاستمرار البحث العلمي.

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