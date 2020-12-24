وزير التموين يفتتح مركز خدمة المواطنين المطور في شبرا الخيمة

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 12:01 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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افتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الخميس، مركز خدمة المواطنين المطور في شبرا الخيمة.

وتفقد الوزير المكتب، واطمأن على سير العمل، مشددا على ضرورة تقديم خدمة متميزة للمواطنين مع الحفاظ على الصحة العامة والوقاية في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال عربي عبد الحليم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في القليوبية، إن مركز شبرا الخيمة هو المركز الثامن ضمن خطة تطوير مكاتب التموين بالمحافظة، وتحويلها لمكاتب نموذجية، مشيرًا أنه جرى تزويد المكاتب الجديدة بعددا من أجهزة الحاسب الألي المتطورة لتحسين العمل في عدد المراكز التي جرى افتتاحها في المحافظة منها 12 جهاز بمكاتب شبرا الخيمة.

وأعلن عبدالحليم، أنه من المقرر خلال أيام افتتاح المركز التاسع المطور في القناطر الخيرية، لخدمة جميع المواطنين في استخراج كافة المستندات اللازمة في الخدمات الحكومية والتمونية وإضافة المواليد وإصدار بطاات الدعم.

حضر الافتتاح الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، وعربى عبد الحليم وكيل وزارة التموين بالقليوبية.

وأوضح مدير مديرية التموين بالقليوبية، أنه جرى تطوير المكتب النموذجي للتموين بشبرا الخيمة لتقديم الخدمات لكل ما يخص البطاقة التموينية الذكية على مستوى المحافظة من إصدار بطاقه لمن يستحق الدعم أو بدل تالف البطاقة، وبدل فاقد، وفصل اجتماعي.

فيما شدد محافظ القليوبية على العاملين والمترددين على المكتب بضرورة الالتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشددا على إرتداء الكمامات والتباعد الإجتماعي والتطهير والتعقيم المستمر.

وأضاف المحافظ، أن المحافظة تسعى في تطوير مكاتب التموين بمختلف أنحاء المدن والمراكز في إطار خطة التحول الرقمي التي أطلقتها المحافظة بديوان عام المحافظة، وكافة المراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات التابعة، في إطار توجهات القيادة السياسية تواكبا مع التطور والتحديث الضروري المطلوب لتلك المرحلة من تاريخ مصر.

كان أهالي حي غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية قد طالبوا بتطوير مكتب التموين الحالى أسفل كوبرى أحمد عرابى أو نقله لمكان آخر مجهز لتسهيل التعامل مع المواطنين، وتجهيزه بمعدات أحدث حيث إن المكتب بحالته القديمة كان متهالكا وغير آدمى ولا يصلح لتواجد مئات المواطنين بصفة يومية لقضاء مصالحهم داخل الطرقات.
وزير التموين يفتتح مركز خدمة المواطنين المطور في شبرا الخيمة
وزير التموين يفتتح مركز خدمة المواطنين المطور في شبرا الخيمة
وزير التموين يفتتح مركز خدمة المواطنين المطور في شبرا الخيمة
وزير التموين يفتتح مركز خدمة المواطنين المطور في شبرا الخيمة
وزير التموين يفتتح مركز خدمة المواطنين المطور في شبرا الخيمة
وزير التموين يفتتح مركز خدمة المواطنين المطور في شبرا الخيمة
وزير التموين يفتتح مركز خدمة المواطنين المطور في شبرا الخيمة
وزير التموين يفتتح مركز خدمة المواطنين المطور في شبرا الخيمة
وزير التموين يفتتح مركز خدمة المواطنين المطور في شبرا الخيمة
وزير التموين يفتتح مركز خدمة المواطنين المطور في شبرا الخيمة

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