طبيب صدر: تحور كورونا قد يكون لصالح الإنسان في هذه الحالة (فيديو)

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 11:53 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن فيروس كورونا قادر على التحور، منوها بأن أثناء استنساخ الفيروس داخل خلايا الجسم يحدث هذا التحور، نتيجة حدوث بعض الأخطاء، والتي قد تكون لصالحنا أو لصالح الفيروس.

وأشار "عقبة"، خلال حواره ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، إلى أن تحور الفيروس قد يؤدي لقتله، أو لظهور صفات جديدة له، موضحا أن سلالة الكورونا الجديدة في بريطانيا وجد أن بها تغيرات تجعل الفيروس قادر على الانتشار بصورة أكبر.

وأضاف أن فيروس كورونا ينتقل بصورة أساسية بالرذاذ، ولكن يمكن أن ينتقل بالهواء الجوي أيضا، ولكن صعب أن ينتقل في الأماكن المفتوحة.

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