أصالة تعلق على صورة طارق العريان مع نيكول سعفان.. وابنتها: الخيانة صعبة

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 11:50 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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خرجت النجمة السورية أصالة، عن صمتها بعدما انتشرت صور طليقها طارق العريان، بعدما انتشرت صورتة مع الموديل نيكول سعفان، التي أكدت بعض الانباء بإنها هي السبب في الانفصال عن بعض.



ونشرت أصالة صورة العريان مع الموديل عبر عبر حسابها الشخص بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام" معلقًة عليها: "هي أقسى صورة أنا مرقت عليّي منّ بداية قصتي لليوم.. ومنّ وقت شفتها منّ حوالي تلاتين ساعة وأنا قاعدة بسّ عمّ حاول صدّق.. فيه شخص بالصّورة كان بمقام وغلاوة روح ونفْسّ.. والستّ العزيزة الّلي بتشكر على أحلى ليلة سهرتها يا ترى فعلًا؟ ولّا بسّ تشجيع للظلم والجحود والنكران".



وأضافت: " الحقيقة كلكم بتعرفوها من غير ما إحكيها.. الصّورة مو عاديّة.. ومو قادرة أتجاوزها لأنّه تفاصيلها بشعة جارحة بتقتل فيني حتّى نقطة الأمان الّلي عمّ حاول حافظ عليها على قدّ ما أقدر.. ولوالد ولادي (آدم وعلي) غير إنّه اللي بتعمله مو إنساني هوّه عيب.. سامحوني على تصرّفي الّلي مو المفروض يكون.. بسّ ذهولي منّ قدرتهم خلّتني أتجاوز كلّ أنواع الحرص ولغت تفكيري".

وكما علقت شام الذهبي، على هجوم أصالة لطارق العريان قائلة:" انا بعرف قديش الألم كان كبير والخيانة قاسية ووقرف بعض الأصدقاء مع الغلط اقصا يا أعظم ست وأنقى ست شفتها بالحياة، انتي مثال لكل مرأه تجاوزت محن كتير لتكون أقو وتلمع وهي الصدمة رح تكون مجرد محنة من محن كتيرة تجاوزتها الحقيقة أن الخيانة والهروب كانت فعلا إلينا كلنا.

نذكر أنه انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، صورة لطارق العريان، مع الموديل نيكول سعفان، وذلك بعد انتشار أنباء تفيد بوجود علاقة عاطفية بينهما.

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