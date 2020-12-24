نجاح تجربة إطلاق التيار الكهربائى بوحدات موظفى العاصمة الإدارية بمدينة بدر
الخميس 24/ديسمبر/2020 - 11:46 ص
أحمد الشيخ
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صرح المهندس
عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأن نسبة تنفيذ مشروع وحدات موظفى العاصمة
الإدارية الجديدة تخطت الـ 92%، بعدد 9024 وحدة سكنية (376 عمارة)،
مشيراً إلى أنه تم إجراء تجربة إطلاق التيار الكهربائي بالمشروع، حيث تم الانتهاء
من تنفيذ موزع الكهرباء والمغذيات الخاصة به بنسبة 100%، وجارٍ استكمال شبكات
الجهد المتوسط والمنخفض والإنارة.
وأشار
المهندس عمار مندور، إلى أنه يتم تغذية المشروع من محطة محولات بدر 2 المزمع
افتتاحها لتغذية المشروعات الكبري، ومن ضمنها مشروع سكن العاملين بالعاصمة
الإدارية الجديدة، مضيفاً أن المحطة بجهد 66/220/ 22 ك.ف بقدرة (350م.ف.ا)،
وبتكلفة استثمارية تبلغ نحو 607 ملايين جنيه.
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