العراق يعتقل أحد مطلقي الصواريخ باتجاه السفارة الأمريكية

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 11:47 ص
قوات عراقية
قوات عراقية
وكالات
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أعلن وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس، اعتقال أحد مطلقي الصواريخ باتجاه السفارة الأمريكية في بغداد، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وفت سابق، تعرضت المنطقة المحيطة بسفارة الولايات المتحدة في بغداد لهجومين قبل قليل، كما أفادت قناة العربية في خبر عاجل.

 

وأفادت القناة، بأن منظومة دفاع تابعة للسفارة الأميركية في بغداد تسقط صاروخين استهدفا محيطها.

 

وبعد هذا الهجوم بوقت قصير، تعرضت المنطقة المحيطة للسفارة الأمريكية لهجوم صاروخي ثان.

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العراق السفارة الامريكية اعتقال أحد مطلقي الصواريخ

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