مسحة طبية جديدة لثلاثي الأهلي المصاب بفيروس كورونا

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 11:44 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements

 

قال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الثلاثي رامي ربيعة وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة، يخضعون لمسحة جديده خلال ٤٨ ساعة للتعرف على مستجدات حالتهم الصحية.


وغاب الثلاثي عن رحلة الأهلي إلى النيجر بعدما كشفت المسحة التي أجراها الفريق في القاهرة قبل السفر عن تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا.


وخضع ربيعة وأفشة والسولية، للعلاج وفقا للبروتوكول الطبي الخاص بوزارة الصحة، ويجري الثلاثي مسحة جديدة خلال ٤٨ ساعة.


وكان الأهلي قد حقق الفوز على سونيديب أمس بهدف نظيف سجله اللاعب المالي أليو ديانج في المباراة التي أقيمت على ملعب الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.

أخبار تهمك

السيسى يصدر قرارا جديدا بشأن حصيلة الزيادة في أسعار البنزين

منذ أقل من ساعة

رضا عبدالعال يفتح النار على نجم الزمالك ويطالب برحيله

منذ 35 دقيقة

التفاصيل الكاملة.. شرط فرجاني ساسي لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

أخطبوط مدريد يتغنى بميسي ويكشف سرا جديدا عنه

منذ ساعتين و 45 دقيقة

العين الإماراتي يخطط لضم نجمي الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

صفقة برشلونة الشتوية.. كومان يستهدف منبوذ مورينيو في توتنهام

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إدارة ليفربول تهدد محمد صلاح

منذ ساعة

مفاجأة مدوية.. مهاجم يوفنتوس السابق على طاولة الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

وزير التربية يفجر مفاجأة حول رسوم الثانوية العامة

منذ يومين

عاجل.. إصابات كوورنا تتجاوز الـ900 والوفيات تزيد (بيان رسمي)

منذ حوالي 12 ساعة

كومان يعلق على ثنائية ميسي وبيدري في برشلونة

منذ 37 دقيقة

رئيس الوزراء يلغي احتفالات رأس السنة.. ويكشف حقيقة الإغلاق الكامل

منذ يوم

بمساعدة كهربا.. الأهلي يتحرك لضم مايسترو الزمالك

منذ ساعة و نصف

تفاصيل اجتماع وزير الرياضة مع فرجاني ساسي

منذ ساعة

رضا عبد العال يطالب برحيل نجمي الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

منذ حوالي 22 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:07 ص

عاجل.. إدارة ليفربول تهدد محمد صلاح

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

01:50 م

بمساعدة كهربا.. الأهلي يتحرك لضم مايسترو الزمالك

10:30 ص

تفاصيل اجتماع وزير الرياضة مع فرجاني ساسي

11:01 ص

رضا عبدالعال يفتح النار على نجم الزمالك ويطالب برحيله

11:31 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن