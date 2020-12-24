استمرار إصابة موسيماني بفيروس كورونا ومسحة طبية جديدة خلال ساعات

سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، قال إن بيتسو موسيماني يخضع لمسحة جديدة خلال الساعات المقبلة وعلى ضوء نتيجتها يتحدد موعد عودته لقيادة تدريبات الفريق والتواجد في المباريات الرسمية.





وأكد مدير الكرة أن آخر مسحة أجراها موسيماني، جاءت نتيجتها إيجابية، ويخضع للعلاج وفقاً للبرنامج الطبي الخاص بوزارة الصحة.





وأوضح عبدالحفيظ، أن موسيماني على تواصل دائم مع الجهاز المعاون له، وعقد جلسة فيديو كونفرانس مع معاونيه أثناء وجود الفريق في النيجر لوضع البرنامج التدريبي وخطة اللعب.

وكانت بعثة الأهلي قد عادت إلى القاهرة فجر اليوم بعد رحلة استغرقت ما يقرب من خمس ساعات ونصف.





وحقق الأهلي الفوز على سونيديب بطل النيجر بهدف نظيف في مباراة الذهاب بدور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا، فيما يبدأ للفريق استعداداته خلال المرحلة المقبلة لمواجهات الدوري الممتاز.