كورونا في مصر.. إحصائيات جديدة عن وضع الوباء

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ارتفعت إصابات ووفيات فيروس كورونا في مصر بشكل ملحوظ، رغم الإجراءات الاحترازية المتبعة، لكن وزيرة الصحة، أكدت أن الإصابات لا تزال بسيطة رغم كثرتها.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن وضع فيروس كورونا المستجد في مصر.



١. وصل إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد 127972 حالة من ضمنهم 107961 حالة تم شفاؤها، و7209 حالة وفاة.



٢. وارتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 107961 حالة بعد خروج 398 متعافيًا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



٣. تم تسجيل 911 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



٤. وأكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أن الفئة العمرية فوق سن الـ ٥٠ عامًا تمثل ٥٥٪ من الإصابات.



٥. بينما إصابات الفئات العمرية من ٣٥ إلى ٥٠ عامًا انضمت إلى نسب الإصابة العالية، بالإضافة إلى أن الفئات من ١٥ إلى ٣٥ عامًا تمثل نسبة ٢٥٪ من الإصابات.



٦. وأكدت وزيرة الصحة أنه بالرغم من زيادة عدد حالات الإصابات إلا أنها تعد إصابات بسيطة.



٧. تعتبر محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، الأعلى في نسب الإصابات.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.



وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الماضي، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.



وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.



ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت آلاف حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.