رضا عبدالعال يفتح النار على نجم الزمالك ويطالب برحيله

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 11:31 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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فتح رضا عبد العال لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق بنادي الاهلي والزمالك والمدير الفني لفريق نادي طنطا على واحد من نجوم القلعة البيضاء.


وفي تصريحات تلفزيونية أدلى بها عبدالعال أكد أن المغربي محمد أوناجم لا يستحق إرتداء فانلة نادي الزمالك ويجب الإستغناء عن خدماته خلال الفترة القادمة.


وأشار إلى أن حميد أحداد حتى الآن لا يصلح لإرتداء قميص المارد الأبيض مؤكداً أن أحداد بحاجة إلى اللعب في مركزه الأصلي كمهاجم صريح وليس جناح أيسر للحكم على مستواه الطبيعي ..

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