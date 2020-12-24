محافظ القليوبية يتابع أعمال تطوير ورفع الإشغالات أعلى الطريق الدائري

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 11:35 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أجرى اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، يرافقه مجدي نجاح رئيس مدينة قليوب، اليوم الخميس، جولة تفقدية على الطريق الدائري، لمتابعة نقل المرافق المتعارضة مع أعمال التطوير، ومتابعة معدلات تنفيذ الصيانة الشاملة للطريق الدائري.

يأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء، بالاهتمام برفع كفاءة الطريق الدائري.

وخلال الجولة وجه المحافظ برفع جميع المخلفات الموجودة بالطريق الدائري، كما وجه بوضع صناديق للقمامة بأماكن إلقاء المخلفات، حرصا على سلامة وصحة قائدي السيارات، وذلك ضمن خطة المحافظة لاستعادة المظهر الحضاري.

كما وجه المحافظ بضرورة أن تتم أعمال نظافة الطريق وإزالة المخلفات على مدار الساعة، وأن تجرى مراعاة المواصفات القياسية في تنفيذ كافة الأعمال ليصبح الطريق الدائري عند الانتهاء من تطويره بمواصفات عالمية، بما سيساهم في رفع مستوى خدمة الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة وتقليل زمن الرحلة لمستخدمي الطريق.
محافظ القليوبية يتابع أعمال تطوير ورفع الإشغالات أعلى الطريق الدائري
محافظ القليوبية يتابع أعمال تطوير ورفع الإشغالات أعلى الطريق الدائري
محافظ القليوبية يتابع أعمال تطوير ورفع الإشغالات أعلى الطريق الدائري
محافظ القليوبية يتابع أعمال تطوير ورفع الإشغالات أعلى الطريق الدائري

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